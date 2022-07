ANALYSE-FLASH: Barclays senkt DWS auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat DWS (DWS Group GmbHCo) vor Halbjahreszahlen aus der Branche von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 32 Euro gesenkt. Analyst Michael Sanderson begründete den Schritt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit "Unsicherheiten" nach dem Abgang des Chefs Asoka Wöhrmann beim Vermögensverwalter. Sein Nachfolger Stefan Hoops von der Deutschen Bank verfüge über wenig Expertise im Vermögens-Management, was Fragen zur künftigen Strategie aufwerfe./bek/tih

