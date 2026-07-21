Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
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21.07.2026 10:45:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Fraport auf 'Equal Weight' und Ziel auf 71 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 71 Euro gesenkt. Kurzfristig habe sich die operative Dynamik beim Flughafenbetreiber abgeschwächt, begründete Andrew Lobbenberg sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Verkehrsaufkommen und die Kapazitäten am Standort Frankfurt seien weiterhin schwach, der Bau des Terminal 3 erhöhe die Kosten im Segment Aviation, ein geringeres Passagierwachstum begrenze das Ertragspotenzial und der Bereich Ground Handling schreibe im Vorfeld eines neuen Nutzungsvertrags mit dem Hauptkunden Lufthansa weiterhin Verluste./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT
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