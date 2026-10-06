Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
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06.10.2026 15:34:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Fraport auf 'Underweight'; Ziel runter auf 57 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte für den Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlich wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT
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