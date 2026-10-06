Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 15:34:38

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Fraport auf 'Underweight'; Ziel runter auf 57 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte für den Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlich wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten