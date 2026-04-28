Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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28.04.2026 09:04:39

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Gerresheimer auf 'Underweight' - Ziel 19 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel von Gerresheimer und das Kursziel von 23 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed vor Anbietern von Fläschchen, Ampullen und Karpulen wie Gerresheimer. Bei letzteren sorgt er sich insgesamt über die Strategie, Ermittlungen der Finanzausicht und Kapitalstruktur wie er am Montagnachmittag schrieb./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT

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