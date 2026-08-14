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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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14.08.2026 08:04:38

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Hellofresh auf 'Underweight' - Ziel 3,10 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HelloFresh von 4,40 auf 3,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es stünden weiterhin Fragezeichen hinter der Umsatzentwicklung, schrieb Andrew Ross am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Die Erklärung für die Schwäche im Geschäft mit Fertigmenüs überzeugte ihn jedenfalls nicht ganz. Er schätzt, dass sich insbesondere die Investitionen ins Marketing nicht mehr so gut auszahlen. Die US-Daten für die Barclays-Kreditkarten sprächen im Juni und Juli für weiter maues Geschäft bei Fertigmenüs und Kochboxen. Ross ist auch mit Blick auf die mittelfristigen Barmittelzuflüsse skeptisch./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT

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