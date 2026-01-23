ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 76,20 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 80 auf 76,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Der neu für die Düsseldorfer verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Henkel dürfte es schwer gelingen, die Erwartungen an das vierte Quartal zu erfüllen. Stärke im Klebstoff-Bereich werde durch das schwache Geschäft mit der Autobranche aufgezehrt./ag/zb

