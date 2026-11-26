KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
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26.11.2026 09:25:39
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Kion auf 'Equal Weight' - Ziel runter auf 32 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 46 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2027 werde nicht einfach für die Branche Warenlagerlogistik, schrieb Timothy Lee am Mittwoch. Er rechnet damit, dass sich der Kampf mit der chinesischen Konkurrenz intensiviert. Zudem sieht er Margengegenwind durch die Kosten und möglicherweise auch ein abnehmendes Auftragswachstum. Insgesamt vermisst Lee bei Kion und Jungheinrich Kurstreiber, wobei er Kion für noch anfälliger hält. Hier weise auch der Konsens besonders hohe Rückschlagsrisiken auf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT
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