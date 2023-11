ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Mercedes-Benz auf 'Equal Weight' - Ziel 60 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 60 Euro gesenkt. Die Anlagestory sei nicht zerbrochen, aber angeknackst, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt habe von den Stuttgartern mehr Widerstandskraft erwartet, so sein Fazit mit Blick auf schwächere Quartalszahlen und das gesenkte Profitabilitätsziel. Zudem nähmen die Rabatte zu und der Geschäftsmix verschlechtere sich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 05:10 / GMT

