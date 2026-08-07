MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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07.08.2026 12:49:38

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt MTU auf 'Underweight' - Ziel 420 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) zwar von 415 auf 420 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum verspreche. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT

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