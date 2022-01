ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Nemetschek auf 'Equal Weight' - Ziel 100 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek (Nemetschek SE) nach starker Kursentwicklung im vergangenen Jahr von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, auch wenn das Kursziel mit 100 Euro unverändert blieb. Analyst James Goodman begründete die Abstufung des Herstellers von Bausoftware in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Bewertung der Papiere. Diese werde derzeit besonders wichtig in Zeiten eines Ausverkaufs im Softwaresektor. Bei diesem hinterlasse die Aussicht auf schnellere Zinserhöhungen neuerdings deutlich ihre Spuren./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 05:00 / GMT

