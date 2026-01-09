Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
09.01.2026 14:24:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Porsche AG auf 'Underweight' und Ziel auf 40 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG (Porsche vz) von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
