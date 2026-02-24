Rio Tinto Aktie

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

24.02.2026 09:07:38

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Rio Tinto auf 'Equal Weight' - Ziel 6600 Pence

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6885 auf 6600 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Papiere des Bergbaukonzerns wiesen derzeit den geringsten Bewertungsabstand zu BHP seit 2020 auf, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Zudem hält er positive Überraschungen aus Assetverkäufen für unwahrscheinlich und sieht eine negative Saisonalität bei Eisenerz./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 20:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT

