SCHOTT Pharma Aktie

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

08.12.2025 09:34:38

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Schott Pharma auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 28 auf 15 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2026 werde ein Übergangsjahr für den Pharmazulieferer von Spezialverpackungen, schrieb Pallav Mittal am Freitagnachmittag. Handelnde Personen änderten sich und das Umfeld bleibe schwierig - vor allem bei den Glasspritzen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu SCHOTT Pharmamehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharmamehr Analysen

08:38 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
07:10 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
05.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
05.12.25 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

SCHOTT Pharma 16,10 -4,96% SCHOTT Pharma

