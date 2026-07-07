Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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07.07.2026 10:19:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Siemens Energy auf 'Underweight' - Ziel 130 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere preisten bereits ein, dass der beste Geschäftszyklus einer ganzen Generation für immer anhalte, schrieb Vlad Sergievskii am Montag. Er kalkuliert zwar mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 25 Prozent bis 2030. Auftragseingang und Free Cashflow dürften allerdings bereits 2026 ihren Zenit erreichen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT
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