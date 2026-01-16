BASF Aktie
WKN DE: 515100 / ISIN: DE0005151005
|
16.01.2026 08:19:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für BASF auf 40 Euro - 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
