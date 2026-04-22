Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
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22.04.2026 11:04:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 82 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 86 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marke Nivea stehe zwar noch unter Druck, scheine aber nun zumindest aus dem Gröbsten heraus zu kommen, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch nach insgesamt schwächeren Wachstumszahlen. So wertet er Fortschritte bei Körperpflege und Deos. Der maue Massenmarkt für Hautpflegeprodukte helfe den Hamburgern aber nicht gerade. Die Diskussionen drehten sich nun darum, ob die unveränderten Jahresziele wirklich erreichbar seien./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMT
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