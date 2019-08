ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 94 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe in schwierigen Zeiten weiter solide abgeliefert, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre Schätzungen passte die Expertin an größere Verluste des Gemeinschaftsunternehmens Your-Now an./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 20:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 04:00 / GMT

