ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Brenntag auf 76 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 80 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Alex Stewart sieht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie unter den Chemikalienhändlern viel mehr Kurspotenzial für die Aktien der Brenntag-Konkurrenten, vor allem Azelis. Gemessen am Free Cashflow trauten Anleger Brenntag derzeit ein Wachstum zu, das doppelt so hoch ist als jenes des Konkurrenten, obwohl in der Vergangenheit das Gegenteil der Fall gewesen sei. Neben Brenntag kürzte er auch für IMCD seine Schätzungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2023 / 10:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 04:10 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------