ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für DHL Group auf 52 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 55 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Welthandel sei auch im dritten Quartal schwach geblieben, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die europäischen Logistikkonzerne litten weiterhin unter negativen Währungseffekten und hohen Treibstoffkosten. Das Hauptaugenmerk liege nun auf dem vierten Quartal und der Frage, ob die robuste Verbrauchernachfrage zu steigenden Lagerbeständen führt und eine Erholung des Handels in Gang setzt. Davon könnte die Luftfracht kurzfristig profitieren./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 22:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 04:10 / GMT

