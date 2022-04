ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für DWS auf 45 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS (DWS Group GmbHCo) nach Zahlen von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Wegen der Entwicklung des verwalteten Vermögens in einem zuletzt schwierigen Finanzmarktumfeld habe er seine Gewinnschätzung je Aktie reduziert, schrieb Analyst Michael Sanderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die im Sektorvergleich günstige Bewertung der Aktie spreche aber weiter für ein positives Votum./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 04:10 / GMT