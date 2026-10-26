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26.10.2026 10:05:39

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan am Freitag. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT

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