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29.09.2026 13:14:39

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Freenet auf 28 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für freenet von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Bewertungsmodelle in der europäischen Telekom-Branche am Montag an aktuelle Markttrends an./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT

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13:09 freenet Equal Weight Barclays Capital
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
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