freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
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29.09.2026 13:14:39
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Freenet auf 28 Euro - 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für freenet von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Bewertungsmodelle in der europäischen Telekom-Branche am Montag an aktuelle Markttrends an./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT
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