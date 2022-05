ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Henkel auf 62 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 70 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Iain Simpson kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2022 und 2023 wegen Kostendrucks und dem Rückzug von den Märkten in Russland und Belarus. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns sei günstig, es fehle ihr aber an Kurstreibern./tih/edh

