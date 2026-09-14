Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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14.09.2026 13:49:38

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Inditex auf 61 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 62,50 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlayst Matthew Clements attestierte den Spaniern am Montag in seinem Resümee zu den jüngsten Zahlen bemerkenswertes Wachstum. Die Transportkosten nagten allerdings am Gewinn./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT

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