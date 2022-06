ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Just Eat Takeaway.com - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) von 46 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Internetsektor habe in letzter Zeit unter der Kombination aus steigenden Kapitalkosten und operativem Gegenwind gelitten, was zu niedrigeren Gewinnaussichten und Kursverlusten geführt habe, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Unsicherheiten seien weiterhin hoch. Der Experte überarbeitete seine Annahmen./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 00:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 04:05 / GMT