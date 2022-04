ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 95 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) vor Quartalszahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autobauer dürfte einmal mehr stark abgeschnitten haben und den Jahresausblick bestätigen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel verwies er auf seine gesenkten Schätzungen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 04:10 / GMT

