Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
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16.03.2026 11:43:40
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Nemetschek auf 95 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 120 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den europäischen Softwaresektor sei es noch zu früh, eine positive Trendwende auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stufte er wegen der KI-Risiken ab./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
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