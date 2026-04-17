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17.04.2026 13:21:39

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Netflix auf 110 Dollar - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion zeige das Risiko hoher Erwartungen an den Streaming-Riesen, was mehr als nur ein kurzfristiges Problem sein könnte, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix habe seinen Jahresausblick nicht angetastet, wobei eine Anhebung der Ziele am Markt erwartet worden sei. Seit sich das Unternehmen nicht mehr konkret zu Abonnentenzahlen äußere, sei die Beurteilung schwieriger geworden./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT

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