Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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02.07.2026 11:34:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Nike auf 52 Dollar - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 67 auf 52 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Der einzige Weg da raus, ist es einfach durchzustehen", schrieb Adrienne Yih am Mittwoch nach dem Quartalsbericht zum Turnaround des Sportartikelherstellers. Die Ergebnisse hätten zwar die Erwartungen übertroffen, aber die Signale deuteten auf schwächere Umsätze, schleppendere Geschäfte mit dem Großhandel und sinkende Erwartungen hin./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:48 / GMT
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