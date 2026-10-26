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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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26.10.2026 10:06:38

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Novartis auf 125 Franken - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 130 auf 125 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Remibrutinib habe in den beiden wichtigsten Wirksamkeitsaspekten der MS-Studie etwas unter seinen Erwartungen gelegen, und wohl auch unter jenen der Anleger, schrieb James Gordon am Sonntag. Die Aktien dürften am Montag etwas enttäuschen, nachdem sie zuletzt wohl in Erwartung guter Daten "outperformt" hätten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT

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