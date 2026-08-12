Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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12.08.2026 08:45:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Porsche SE auf 26,25 Euro - 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE (Porsche Automobil) von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Dividendenrendite der Auto-Holding erscheine vergleichsweise schwach, schrieb Henning Cosman am Dienstag in seinem Resümee des ersten Halbjahrs. Zudem sieht er die Diversifizierungspläne des Managements nicht im Einklang mit dem Fokus der Aktionäre./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT
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