RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|
20.03.2026 09:04:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Rational auf 860 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RATIONAL von 890 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee sprach am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts von einer "sicheren Küche" in wilden Zeiten. Der Margenausblick des Großküchenausrüsters sei zwar etwas mau, mache aber im aktuellen Umfeld Sinn. Die Sonderdividende sieht Lee als positive Überraschung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Rational auf 860 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Rational auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 640 Euro (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX rauscht am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 580 Euro (dpa-AFX)
|
19.03.26