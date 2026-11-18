RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
18.11.2026 14:12:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für RTL auf 34 Euro - 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group (RTL) von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Medienkonzerns seine Ergebnisschätzung und hob das anhaltend schwache Werbegeschäft hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:38 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTL
|
14:12
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für RTL auf 34 Euro - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.11.26
|ROUNDUP: RTL senkt wegen schwacher TV-Werbemärkte Ziele - Streaming aber stark (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Bertelsmann wächst dank Büchern, Musik und Streaming (dpa-AFX)
|
17.11.26
|AKTIE IM FOKUS: RTL drehen schnell ins Plus - Streaming vs. Analog-Geschäft (dpa-AFX)
|
17.11.26
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu RTL
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|30,50
|-3,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX volatil -- DAX-Anleger unentschlossen -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte mit Schwankungen. Am deutschen Aktienmarkt herrscht wenig Bewegung. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.