ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Salesforce auf 202 Dollar - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 218 auf 202 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal und dem gesenkten Ausblick erinnere der Softwarekonzern die Investoren an die weltweite Konjunkturabkühlung, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sollte sich Salesforce dank des Potenzials, die Margen aus eigener Kraft zu verbessern und des Aktienrückkaufprogramms im Vergleich mit den Wettbewerbern überdurchschnittlich entwickeln./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 02:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 04:10 / GMT