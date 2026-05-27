Südzucker Aktie

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WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

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27.05.2026 12:49:38

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 14 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung des Zuckergeschäfts dürfte langsamer vonstattengehen als gedacht, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv, schrieb Alex Sloane am Dienstagnachmittag. Entscheidend bleibe zunächst die Entwicklung bei Ethanol. Kurzfristiger Auftrieb könnte zum langfristigen Rückenwind werden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:00 / GMT

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