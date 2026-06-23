Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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23.06.2026 08:49:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Volkswagen auf 120 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman bestätigte die Aktie der Wolfsburger als seine Top-Idee in Europa - trotz und wegen der Underperformance gegenüber dem europäischen Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf. Das Umfeld sei schwierig, aber das Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie die Renditen auf Cashflow und Dividende spiegelten das Potenzial nicht wider./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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17:59
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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17:59
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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17:59
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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15:59
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
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15:59
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
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15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt ab (finanzen.at)
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12:27
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
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12:27
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|78,04
|-2,38%
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