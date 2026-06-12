flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
12.06.2026 11:04:38
ANALYSE-FLASH: Barclays startet Flatexdegiro mit 'Overweight' - Ziel 41 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von flatexDEGIRO beim Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan am Donnerstag in seiner Branchenanalyse. Zudem seien sie hinsichtlich der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union (SIU) am besten aufgestellt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 21:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
12.06.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.06.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.06.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.06.26
|XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.06.26
|AKTIE IM FOKUS: Lob von Analysten treibt Flatexdegiro auf Siebenwochenhoch (dpa-AFX)
|
12.06.26