ANALYSE-FLASH: Barclays startet Instone mit 'Underweight' - Ziel 7,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Papiere von Instone Real Estate (Instone Real Estate Group) bei einem Kursziel von 7,50 Euro mit "Underweight" aufgenommen. Die Branche operiere in einem fragilen Marktumfeld, schrieb Analystin Celine Soo-Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Lebenshaltungskosten und der massive Anstieg der Hypothekenzinsen vermiesten die Verbraucherstimmung. Einige Unternehmen könnten sich aber besser schlagen als gedacht. Die Favoriten von Soo-Huynh heißen Glenveagh Properties und Nexity. Bei Instone könnte sich der Strategiewechsel zu erschwinglicheren Häusern auszahlen, es dürfte aber dauern, bis er sich in den Umsätzen zeigt./ag/tih

