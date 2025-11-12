WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 09:34:39

ANALYSE-FLASH: Barclays startet Wacker Chemie mit 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von WACKER CHEMIE bei einem Kursziel von 69 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Die Bayern seien unter Europas Spezialchemieunternehmen noch spezieller, schrieb Anil Shenoy am Dienstagnachmittag. Die Anlagestory hänge von spezifischen Faktoren ab, und das Chance-Risiko-Profil sollte über Szenarien ermessen werden. Im Optimalfall hält Shenoy eine Kursverdopplung für möglich, nämlich bei einem positiven Ausgang der US-Prüfung von Zöllen gemäß Section 232. Im negativen Szenario sieht er allerdings 30 Prozent Korrekturgefahr./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten