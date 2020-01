ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Thomas Burlton rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie für das neue Jahr beim Chemikalienhändler mit einer Rückkehr zu operativem Ergebniswachstum. Dies sei in den Aktien noch nicht eingepreist, so der Experte./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

