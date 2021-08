ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Curevac auf 'Buy' - Ziel 123 Dollar

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CureVac nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Die Hoffnungen hinsichtlich einer Zulassung eines Corona-Impfstoffs des Biotechnologieunternehmens seien noch nicht ganz verloren, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die vorgelegten Daten zu einem Impfstoff der zweiten Generation erschienen vielversprechend. Die Erkenntnisse aus der Forschung kämen möglicherweise auch anderen Impfstoffprojekten des Unternehmens zu Gute./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 08:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben