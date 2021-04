ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Stratec nach Zahlen auf 'Hold' - Ziel 130 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec (STRATEC SE) nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Diagnostik-Spezialist habe ein beeindruckendes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Michael Healy in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dass die Ziele für das Gesamtjahr angehoben worden seien, überrasche ihn aber nicht. Sein "Hold"-Urteil bleibe bestehen, da ein Einstieg in die Aktie zurzeit nicht ausreichend attraktiv sei./ck/mis

