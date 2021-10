ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt ABB auf 'Hold' - Ziel 25 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Franken belassen. Wie erwartet sei die Nachfrage beim Schweizer Industriekonzern hoch, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe aber die weitreichende Lieferkettenproblematik die Umsatzentwicklung getrübt. Grundsätzlich berge der Quartalsbericht wenig Überraschendes./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

