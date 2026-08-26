Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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26.08.2026 12:19:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Aroundtown auf 'Hold' - Ziel 4 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown (Aroundtown SA) mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen seien etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach dem Zwischenbericht. Er hob zudem die neue Dividendenpolitik hervor./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:59 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
09:06 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:57 Aroundtown Buy Warburg Research
21.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
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