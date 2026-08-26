Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
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26.08.2026 12:19:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Aroundtown auf 'Hold' - Ziel 4 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown (Aroundtown SA) mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen seien etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach dem Zwischenbericht. Er hob zudem die neue Dividendenpolitik hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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