ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|
27.07.2026 11:49:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ATOSS Software nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Gustav Froberg hob in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung das robuste zweistellige Wachstum des Softwareunternehmens mit attraktiven Margen hervor. Dies sei beruhigend in einem Umfeld, in dem Anleger wegen Einflüssen rund um Künstliche Intelligenz Störungen des Geschäfts befürchtet hätten, doch die zugrundeliegenden Entwicklungen begeisterten ihn noch mehr. Der Experte verwies auf ein beschleunigtes Wachstum der Cloud-Aufträge, ein gestärktes Geschäft außerhalb der Region Deutschland, Österreich und Schweiz sowie insgesamt höhere Margenziele für 2027./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro (dpa-AFX)
|
10:04
|TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|82,90
|9,08%