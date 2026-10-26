ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 10:34:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ATOSS Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal und der Umsatzausblick hätten bei den Anlegern für Enttäuschung gesorgt, schrieb Gustav Froberg am Freitag. Dabei würden aber das starke Profil der wiederkehrenden Umsätze und die verbesserten Margenaussichten übersehen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ATOSS Software AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ATOSS Software AG

mehr Analysen
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
25.09.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 95,10 8,93% ATOSS Software AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen