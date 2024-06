ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 30 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Bayer mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Die Kombination aus einer Dividendenkürzung sowie dem juristischen Erfolg im Berufungsverfahren zu einem Rechtsstreit wegen der Chemikalie PCB minimiere die Wahrscheinlichkeit eines Worst-Case-Szenarios, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebnisaussichten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns seien aber nichtsdestotrotz nicht optimal./gl/mis

