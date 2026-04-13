BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
13.04.2026 14:04:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 155 Dollar
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech (BioNTech (ADRs)) mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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