Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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28.08.2026 12:34:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 41,50 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Quartalsergebnisse des Essenslieferanten dürften auch im Uber-Hauptquartier für Champagnerlaune gesorgt haben, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Die Übernahmeofferte der Amerikaner sei inzwischen offiziell./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Jefferies & Company Inc.
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