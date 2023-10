ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel 175 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Während die Nettoerlöse des Börsenbetreibers im Rahmen der Konsenserwartungen lägen, mehrten sich die Anzeichen eines konjunkturellen Gegenwinds, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la

